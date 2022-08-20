Минцифры пообещало сдерживать рост цен на связь в России

В пределах инфляции. Но какой она будет?

Сегодня агентство TelecomDaily сообщило, что цены на услуги связи в России могут вырасти к концу года на 15-18%. В Минцифры прокомментировали эту информацию.