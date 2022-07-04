Минцифры предложило наконец выделить частоты под 5G

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Минцифры предложило наконец выделить частоты под 5GЭто может случиться в 2023 году
В Минцифры России прошло заседание Государственной комиссии по радиочастотам, на котором ведомство предложило передать частоты в миллиметровом диапазоне (24,25-27,5 ГГц) для 5G.
В Минцифры считают, что нужно обеспечить условия для использования 5G в стране. Поэтому следует передать частоты в миллиметровом диапазоне, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения. Кроме того, ведомство предлагает сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц. Это позволит операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона.
Часть этих инициатив может вступить в силу с 2023 года. В Минцифры пояснили, что это улучшит скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России. Сети пятого поколения планируется разворачивать на базе отечественных станций.