Минцифры предложило наконец выделить частоты под 5G

В Минцифры считают, что нужно обеспечить условия для использования 5G в стране. Поэтому следует передать частоты в миллиметровом диапазоне, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения. Кроме того, ведомство предлагает сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц. Это позволит операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G и получить гарантии использования диапазона.

Часть этих инициатив может вступить в силу с 2023 года. В Минцифры пояснили, что это улучшит скорость интернета и облегчат внедрение 5G в России. Сети пятого поколения планируется разворачивать на базе отечественных станций.