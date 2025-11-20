Минцифры разъяснили работу блокировки сим-карт после приезда в РФ, и как её снять

Механизм нужен для предотвращения использования российских сим-карт в управлении беспилотниками во время атак. Ограничения включаются в двух случаях: если сим-карта не активна 72 часа или после возвращения из международного роуминга.

Разблокировать карту можно сразу по возвращении в Россию. На телефон придёт SMS с инструкцией и ссылкой для авторизации через капчу — простую проверку, что вы человек (например, пазл или выбор картинки).

Также доступна идентификация через колл-центр оператора

Никаких данных через Госуслуги вводить не нужно. У некоторых операторов может потребоваться Wi-Fi-подключение (если ссылка не откроется через мобильный интернет), но также можно пройти разблокировку по телефону. Важно: «белый список» сервисов в период «охлаждения» не работает. Ограничения действуют при въезде в РФ из соседних стран или если карта была неактивна более 72 часов, даже если её выключить перед поездкой.