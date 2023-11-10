Мини-проектор дороже Playstation 5, или почему эта замена смартфона вам не нужна

Мини-проектор дороже Playstation 5, или почему эта замена смартфона вам не нужнаЕще и с ежемесячной платой, кстати
Компания Humane, основанная бывшими сотрудниками Apple, показала «убийцу смартфонов» - бейджик с искусственным интеллектом, которая представляет собой устройство размером со спичечный коробок. Однако понимание сути проекта может быть затруднительным.
Соучредители Имран Чаудри и Бетани Бонджорно утверждают, что это инновация после смартфона, которая легко интегрируется в повседневную жизнь. При цене 699 долларов с ежемесячной подпиской в 20 долларов предлагается полный комплект, включающий зарядную панель, чехол, кабель, адаптер и бонусный «усилитель заряда батареи».
Бейджик проецирует информацию на руку, выполняя функции виртуального помощника и коммуникационного устройства. Есть также световой индикатор, который сигнализирует о включении камеры или микрофона. Некоторые функции, например, суммаризации для быстрого обобщения важных электронных писем, звучат многообещающе. Но все еще не понятно, насколько устройство будет удобным в использовании и насколько обоснована цена, да еще и с ежемесячной подпиской, без которой не будут работать функции связи.
ИИ-бейджик, предзаказы на который стартуют 16 ноября, призван освободить пользователей от «оков смартфона», но его успех остается под вопросом.