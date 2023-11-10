Мини-проектор дороже Playstation 5, или почему эта замена смартфона вам не нужна

Бейджик проецирует информацию на руку, выполняя функции виртуального помощника и коммуникационного устройства. Есть также световой индикатор, который сигнализирует о включении камеры или микрофона. Некоторые функции, например, суммаризации для быстрого обобщения важных электронных писем, звучат многообещающе. Но все еще не понятно, насколько устройство будет удобным в использовании и насколько обоснована цена, да еще и с ежемесячной подпиской, без которой не будут работать функции связи.

ИИ-бейджик, предзаказы на который стартуют 16 ноября, призван освободить пользователей от «оков смартфона», но его успех остается под вопросом.