Мини-смартфон Cubot начали продавать по всему миру

Смартфон Cubot Pocket Mini, выполненный в стиле ретро, оснащён 4-дюймовым дисплеем QHD+. В его основе лежит четырёхъядерный процессор Unisoc Tiger T310, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 3000 мАч — его более чем достаточно для такого компактного аппарата. Смартфон поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и т. д.