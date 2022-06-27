Мини-смартфон Cubot начали продавать по всему миру

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Мини-смартфон Cubot начали продавать по всему мируНа AliExpress
Компания Cubot запустила продажи мини-смартфона Cubot Pocket Mini по всему миру на AliExpress. Пока его можно купить по сниженной цене в $110,99.
Смартфон Cubot Pocket Mini, выполненный в стиле ретро, оснащён 4-дюймовым дисплеем QHD+. В его основе лежит четырёхъядерный процессор Unisoc Tiger T310, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 3000 мАч — его более чем достаточно для такого компактного аппарата. Смартфон поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и т. д.
Ещё Cubot Pocket Mini получил модуль NFC и работает под управлением стандартной ОС Android 11.
Отмечается, что стоимость покупки может разниться от региона к региону из-за доставки и других тонкостей.