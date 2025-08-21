Опубликовано 21 августа 2025, 13:301 мин.
Мини-смартфон с ИИ и бесплатным интернетом MindOne Pro собрал нужную сумму$369
iKKO собрала деньги на MindOne Pro — компактный Android-смартфон с ИИ-инструментами, бесплатным глобальным интернетом и двойной операционной системой. Нн помещается в ладони или небольшом кармане, но при этом остаётся полноценным смартфоном с 4,02-дюймовым AMOLED-дисплеем и вращающейся 50-Мп камерой. Краудфандинговая кампания закончилась.
© iKKO
MindOne Pro работает на стандартном Android 15 и лёгкой собственной системе с ИИ, которая помогает с переводом, транскрипцией и созданием заметок. Пользователи могут запускать как Android-приложения, так и ИИ-инструменты без лишних телодвижений. Экран защищён сапфировым стеклом.
Отдельного внимания заслуживает NovaLink — виртуальная SIM-карта, предоставляющая бесплатный интернет для ИИ-функций более чем в 60 странах. Для обычной связи есть слот nano-SIM.
MindOne Pro оснащён аккумулятором на 2200 мАч (до 16 часов видео), 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти, а через специальный аксессуар Snap-In Expansion Case можно добавить клавиатуру, аудиоразъём и дополнительную батарею.
Смартфон доступен по акционной цене $369.