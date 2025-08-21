Мини-смартфон с ИИ и бесплатным интернетом MindOne Pro собрал нужную сумму

Отдельного внимания заслуживает NovaLink — виртуальная SIM-карта, предоставляющая бесплатный интернет для ИИ-функций более чем в 60 странах. Для обычной связи есть слот nano-SIM.

MindOne Pro оснащён аккумулятором на 2200 мАч (до 16 часов видео), 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти, а через специальный аксессуар Snap-In Expansion Case можно добавить клавиатуру, аудиоразъём и дополнительную батарею.