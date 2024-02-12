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Телефоны
Опубликовано 12 февраля 2024, 18:45
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Минусы китайского люксового смартфона Oppo Find X7 Ultra

Эту новинку точно не стоит покупать
Флагманский Oppo Find X7 Ultra оказался почти ничем не лучше старой модели. Эксперт YouTube-канала «Павел Хмурчик» рассказал, чем плох в работе новый Oppo Find X7 Ultra, спустя неделю пользования им как основным.

У Oppo Find X7 Ultra качество фронталки точно лучше не стало по сравнению с Find X6 Pro. И это первое, что бросается в глаза, когда начинаешь пользоваться новинкой. Более того, при плохом освещении видео начинает глючить и подтормаживать при записи.

Со сканером отпечатка тоже на Find X7 Ultra проблему так и не решили. Телефон всё так же тяжело разблокировать при помощи пальца с первого раза.

Автономность при этом у Find X7 Ultra отличная. Его хватило в целом на 11 часов работы экрана при стандартном пользовании.

Также, скорее всего, у Find X7 Ultra не будет ни глобальной версии самого флагмана, ни глобальной прошивки. В результате у вас не будет запускаться WhatsApp, не будет Android Auto, а также вы столкнётесь с «китайщиной» в системе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Павел Хмурчик

«Железо» стоит на Oppo Find X7 Ultra топовое. Это Snapdragon 8 Gen 3. Но странно, что производитель не сделал версию с 1 ТБ постоянной памяти.

Фотографии получаются на Find X7 Ultra приличные. С хорошей детализацией, почти идеальным балансом белого. Только заметна «сырость» алгоритмов, также для приближения нужно крутить ползунок, что не особо удобно. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод

Oppo Find X7 Ultra - это немного улучшенная версия Find X6 Pro. Чуть лучше стала камера, связь, экран, производительность. Поэтому если у вас сейчас на руках предшественник этой новинки, то нет смысла его точно менять на Find X7 Ultra.