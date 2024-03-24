Минюст США обвинили Apple в «убийстве» Windows Phone и не только

В иске особое внимание уделяется контролю Apple над работой с iPhone, утверждается, что компания ограничивает функциональность других продуктов и сервисов для пользователей iPhone. Это, по мнению Минюста, создает значительные барьеры для входа конкурентов. «Многие хорошо финансируемые компании, — говорится в иске, — «пытались и не смогли конкурировать на рынке смартфонов из-за этих барьеров». В качестве доказательства Минюст приводит такие неудачи, как телефон Amazon Fire (снятый с производства в 2014 году), HTC, LG и весь мобильный бизнес Microsoft.

В иске подчеркивается доминирование Samsung и Google как единственных «значимых конкурентов», оставшихся на американском рынке смартфонов высокого класса. Минюст подчеркивает, что даже Google, несмотря на контроль над операционной системой Android, используемой многими брендами, с трудом выдерживает конкуренцию из-за высоких барьеров, возведенных Apple.

Проводя параллели со знаковым антимонопольным делом 1998 года против Microsoft, Минюст обвиняет Apple в использовании аналогичной тактики. Эта тактика, согласно иску, включает в себя «более высокие цены, меньшее количество новых продуктов и худший пользовательский опыт» для конкурирующих устройств.

Apple, что неудивительно, опровергает эти утверждения.