«Мир и счастье»: при звонках в Иран звучит странное голосовое сообщение

Сообщение длится около полутора минут и, как отмечается, воспроизводится только при звонках на мобильные номера в Иране. «Тревожное сообщение», длящееся почти 90 секунд, вскоре предлагает слушателю закрыть глаза и представить себя в месте, которое приносит ему «мир и счастье».

«Привет, и спасибо, что нашли время послушать. Жизнь полна неожиданных сюрпризов, и эти сюрпризы иногда могут приносить радость, а иногда они бросают нам вызов. Главное — найти в себе силы, чтобы преодолеть эти трудности», — цитирует запись Лента.ру.

Британский специалист по телекоммуникациям, прослушавший запись, сообщил, что сообщение начинает проигрываться уже после второго гудка — до установления связи, что крайне необычно. Это может указывать на вмешательство в работу сети на техническом уровне.

Кто стоит за этим явлением, пока неизвестно. Ни власти Ирана, ни другие страны не прокомментировали ситуацию.