Мировой рынок смартфонов показал лучший рост за последние три года

Это оживление произошло после продолжительного спада на рынке, при этом продажи растут по сравнению с предыдущим годом уже третий квартал подряд. Лидерство на рынке сохранила компания Samsung с долей 20 %, за ней следует Apple с 16 %. Примечательно, что Xiaomi продемонстрировала самый быстрый рост среди пяти ведущих брендов - на 22 % по сравнению с предыдущим годом. Vivo и OPPO заняли по 8 % рынка, сохранив свои позиции с прошлого года. В Китае Huawei продолжила свое “возрождение”, заметен рост общих показателей рынка.

Интересно, что совокупная доля “пяти ведущих брендов” несколько снизилась по сравнению с прошлым годом из-за конкуренции со стороны таких возрождающихся брендов, как Huawei, Honor, Motorola и брендов группы Transsion.