Мировые оптовые цены на смартфоны выросли до максимума за последние 8 лет

При этом глобальная выручка с продажи смартфонов вырастет на 21% в годовом выражении и достигнет высочайшего значения в $435 млрд в 2021 году. Причиной этого является рост объёма продаж смартфонов на 9% и повышение их стоимости.

Стоимость выросла не только из-за дефицита компонентов, но и из-за перехода на 5G, а также из-за внедрения инновационных технологий, вроде гибких экранов. Продажи премиальных смартфонов, в целом, стимулировали рост рынка. Это и iPhone 12, и Samsung Galaxy Fold/Flip, и дорогие китайские флагманы.