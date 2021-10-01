Мировые оптовые цены на смартфоны выросли до максимума за последние 8 лет

Телефоны
Сегодня в 15:01
1 мин.
Мировые оптовые цены на смартфоны выросли до максимума за последние 8 летПричин тому несколько
Специалисты Strategy Analytics выяснили, что мировые оптовые цены смартфонов вырастут на 11% — с $279 в 2020 году до $310 в 2021 году. Это самая высокая цена в индустрии с 2013 года.
При этом глобальная выручка с продажи смартфонов вырастет на 21% в годовом выражении и достигнет высочайшего значения в $435 млрд в 2021 году. Причиной этого является рост объёма продаж смартфонов на 9% и повышение их стоимости.
Стоимость выросла не только из-за дефицита компонентов, но и из-за перехода на 5G, а также из-за внедрения инновационных технологий, вроде гибких экранов. Продажи премиальных смартфонов, в целом, стимулировали рост рынка. Это и iPhone 12, и Samsung Galaxy Fold/Flip, и дорогие китайские флагманы.