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Мировые поставки бюджетного Xiaomi Redmi 8 достигли 19 млн
Это внушительная цифра
Xiaomi заявила, что мировые поставки бюджетного Redmi 8 достигли 19 млн. Случилось это меньше чем за год.
Серия Redmi 8 была представлена в прошлом году и включает в себя четыре девайса. Первый член линейки — Redmi 8A — появился в сентябре 2019. За ним последовали Redmi 8, 8A Dual и 8A Pro.
Как отмечает издание GSMArena, эти цифры делают серию Redmi 8 одной из лучших в сегменте смартфонов начального уровня. Эти устройства отличаются низкими ценами и неплохими характеристиками.
Xiaomi уже представила продолжение такой удачной для компании серии — Redmi 9. Первый смартфон новой линейки дебютировал в Европе и в скором времени должен появиться в других регионах.