Мировые поставки бюджетного Xiaomi Redmi 8 достигли 19 млн

Серия Redmi 8 была представлена в прошлом году и включает в себя четыре девайса. Первый член линейки — Redmi 8A — появился в сентябре 2019. За ним последовали Redmi 8, 8A Dual и 8A Pro.

Как отмечает издание GSMArena, эти цифры делают серию Redmi 8 одной из лучших в сегменте смартфонов начального уровня. Эти устройства отличаются низкими ценами и неплохими характеристиками.

Xiaomi уже представила продолжение такой удачной для компании серии — Redmi 9. Первый смартфон новой линейки дебютировал в Европе и в скором времени должен появиться в других регионах.