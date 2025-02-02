Миру больше не нужен iPod

iPod был революционным продуктом, когда он появился в 2001 году, предлагая любителям музыки портативный способ слушать тысячи песен. Со временем Apple расширяла линейку iPod, включая более компактные iPod nano и shuffle, но к 2007 году iPhone объединил все лучшие функции iPod с телефоном, сделав специальные музыкальные плееры “менее необходимыми”.

Пик продаж iPod пришелся на 2008 год, но к 2017 году Apple сняла с производства большинство моделей, а в 2022 году официально прекратила выпуск линейки iPod. Хотя некоторые люди до сих пор испытывают привязанность к iPod, потребность в отдельном музыкальном плеере больше не имеет смысла в эпоху смартфонов и потоковых сервисов. Apple уже интегрировала музыкальные функции в такие устройства, как iPhone, iPad и Apple Watch, так что роль iPod банально больше не нужна.

В современном технологическом ландшафте людям нужны универсальные устройства, которые могут делать гораздо больше, чем просто воспроизводить музыку.