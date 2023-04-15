Младший брат Huawei Mate 50 Pro: еще не вышедший Huawei Enjoy 60X показали на живых фото

Что по характеристикам?

Компания Huawei почти готова представить миру свой новый смартфон Enjoy 60X. А на этом фоне в Сеть слили живые фотографии устройства, которое сможет похвастаться большим IPS-экраном с диагональю 6,95 дюйма и разрешением 2376 x 1080 пикселей. И это далеко не все.