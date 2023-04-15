Младший брат Huawei Mate 50 Pro: еще не вышедший Huawei Enjoy 60X показали на живых фото

14:42, 15 апреля 2023
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Младший брат Huawei Mate 50 Pro: еще не вышедший Huawei Enjoy 60X показали на живых фотоЧто по характеристикам?
Компания Huawei почти готова представить миру свой новый смартфон Enjoy 60X. А на этом фоне в Сеть слили живые фотографии устройства, которое сможет похвастаться большим IPS-экраном с диагональю 6,95 дюйма и разрешением 2376 x 1080 пикселей. И это далеко не все.
Фото: EqualLeaks
Он будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680 SoC и под управлением HarmonyOS 3.0. Устройство камеры телефона (как и его выреза) имеет сходство с Mate 50 Pro, но Enjoy 60X будет оснащен двухсенсорной камерой с разрешением основного сенсора 50 МП.
Он будет также оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти. Примечателен аккумулятор телефона с внушительной емкостью 7000 мАч, поддерживающий зарядку 22,5 Вт.