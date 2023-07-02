Младший флагман OnePlus сравнили с лучшим смартфоном Samsung по скорости работы

OnePlus 11R работает на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. У Galaxy S23 Ultra стоит Snapdragon 8 Gen2 и 8 ГБ ОЗУ. Кто из них окажется в итоге быстрее?

Запустился чуть быстрее из двух устройств Samsung S23 Ultra. Разница составила всего 1 секунду.

Набиратель номера запустился в обоих случаях практически одновременно. А вот настройки - немного быстрее на OnePlus.

Candy Crush Saga быстрее загрузилась на Samsung, Spotify же - на OnePlus. Если говорить о Subway Surfers, то вновь лидером по скорости оказался Samsung. То же самое было с Temple Run 2, PUBG. По скорости интернета показывает себя лучше OnePlus.