Младший флагман Xiaomi окажется хуже современной модели Redmi Note

По информации источника, Xiaomi Mi 11 Lite получит процессор Snapdragon 732G. Ожидается и 5G-версия смартфона с чипсетом Snapdragon 775G. Остальные характеристики такие: AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц; 6 или 8 ГБ оперативной памяти; 64 или 128 ГБ постоянной памяти; камера с датчиками на 64, 8 и 5 Мп; аккумулятор ёмкостью 4250 мАч; поддержка быстрой 33-Вт зарядки; Bluetooth 5.2, NFC, слот microSD.

У Xiaomi Redmi Note 10 Pro, между тем, будет 108-Мп камера, а всего в системе будет четыре датчика изображения. А ещё у смартфона Redmi будет 3,5-мм разъём для наушников, а у Xiaomi Mi 11 Lite, по сведениям источника, — нет.