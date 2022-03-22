Младший флагманский смартфон realme в 2022 году наконец-то вышел

realme GT Neo 3 получил 6,7-дюймовый FHD+ OLED дисплей частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» аппарата стал субфлагманский процессор MediaTek Dimensity 8100. В системе камер у него установлены 50-Мп модуль с оптической стабилизацией изображения, модули на 8 Мп и 2 Мп. В качестве фронтальной камеры выступает 16-Мп модуль. Смартфон поддерживать память типа LPDDR5 и UFS 3.1, WiFi 6, а также NFC.

Наиболее интересная часть здесь — батарея. realme GT Neo выйдет в двух версиях — с аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт, а также с аккумулятором на 5000 мАч и 80-Вт зарядкой.

Цены на версию с зарядкой 150 Вт будут начинаться с 2699 юаней (около 45 тысяч рублей), на версию с 80 Вт — с 1999 юаней (около 33 тысяч рублей).