Младшую версию флагманского смартфона Infinix Zero 40 привезли в Россию

Широкоугольный объектив на 50 Мп с углом обзора 120° дополняет набор камер. Фронтальная камера, также на 50 Мп, поддерживает 2K-видео.

ZERO 40 — один из первых смартфонов, поддерживающих мгновенное соединение с камерами GoPro, и работает на базе процессора MediaTek Helio G100. Смартфон может похвастаться 256 ГБ встроенной памяти и до 16 ГБ оперативной памяти. 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает яркость 1300 нит. Есть аккумулятор емкостью 5000 мАч и быстрая зарядка 45 Вт.

Смартфон по цене ₽29 990 будет доступен на таких платформах, как Ozon и Яндекс.Маркет. В рамках стартовой акции его можно приобрести за ₽25 990.