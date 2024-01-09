Младшую версию iPhone 15 сравнили с самым дорогим смартфоном Realme

Relame GT5 Pro в отличие от iPhone 15 предназначен только для китайского рынка. Это означает, что он, к сожалению, работать с российской сим-картой не будет без разблокировки.

Задняя панель у iPhone 15 сделана из стекла, у Realme — из экокожи. В комплекте со смартфоном от Apple идут только кабель, скрепка для открытия лотка для сим-карт, документы, наклейка. Вместе с Realme вы получите чехол, сразу же наклеенную на экран защитную плёнку, зарядку на 100 Вт, кабель, скрепку, документацию.

Из двух смартфонов быстрее включился iPhone. Причём разница составила несколько секунд. Способов разблокировки у Realme три, а у iPhone — только один (по лицу).

Что касается экрана, то у iPhone 15 диагональ составляет 6,1 дюйма, у Realme — 6,78 дюйма. Но частота обновления у первого всего 60 Гц, тогда как у второго 144 Гц.

Также преимущество у iPhone перед китайским флагманом состоит в наличии полноценной влагозащиты по стандарту IP68 (у Realme — IP64).