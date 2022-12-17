Многие этого ждали: раскрыты новые функции в смартфонах Xiaomi Redmi K60

19:10, 17 декабря 2022
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Многие этого ждали: раскрыты новые функции в смартфонах Xiaomi Redmi K60Устройства будут интересные
Инсайдер Digital chat station поделился новой информацией о грядущем смартфоне Redmi K60. Оказалось, что аппарат получит функции, которые многие ждали уже давно.
Фото: Gizchina
Сообщается, что Redmi K60 получит беспроводную быструю зарядку, изогнутый экран 2K и много памяти: 16 + 512 ГБ. А продаваться он будет по той же цене, что и его предшественник.
Согласно ранее опубликованным данным, в серии Redmi K60 будет модель с процессором Snapdragon 8 Gen 2.