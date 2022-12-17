Многие этого ждали: раскрыты новые функции в смартфонах Xiaomi Redmi K60

Сообщается, что Redmi K60 получит беспроводную быструю зарядку, изогнутый экран 2K и много памяти: 16 + 512 ГБ. А продаваться он будет по той же цене, что и его предшественник.

Согласно ранее опубликованным данным, в серии Redmi K60 будет модель с процессором Snapdragon 8 Gen 2.