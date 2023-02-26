Много не бывает: Samsung может выпустить сразу 6 гибких устройств в 2024 году

По его словам, в следующем году бренд может выпустить до шести моделей складных устройств, а именно Galaxy Z Flex, Z Fold Ultra, Z Flip Ultra, Z Tab, а также привычные Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Источник утверждает, что модели под маркой Z Ultra будут использовать дисплей Samsung с разрешением 4K, а стандартные модели Z будут оснащены дисплеем QHD производства BOE. Кроме того, Z Flip может поставляться с дисплеем Samsung 2K или панелью FHD BOE. Samsung Galaxy Z Flex якобы будет складываться трижды, а Galaxy Z Tab будет планшетом.

Обратите внимание, что официального подтверждения этой информации нет.