Много не бывает: в линейку Redmi Note 12 добавят ещё две модели смартфонов

Как пишет GSMArena, это будут модели Redmi Note 12S и Note 12 Pro 4G. Ожидается, что первая будет оснащена 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Также в основу смартфона ляжет процессор MediaTek Helio G96. В системе камер, скорее всего, будут установлены 108-мегапиксельная основная камера и 8-Мп сверхширик.

Что касается Redmi Note 12 Pro 4G, то, вероятно, он получит тот же 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей FullHD+ с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 732G. По камере можно ожидать то же самое.