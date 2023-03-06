Много Xiaomi: составлен рейтинг смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего

Больше всего пользователи довольны смартфоном Xiaomi 12S Ultra, выпущенным в 2022 году. У него 95,05% положительных отзывов. За ним следует ещё одна модель Xiaomi — 13 Pro (94,81%). Третье место отдали OnePlus 11 (94,52%).

Далее идут Honor X40 GT (94,04%), Huawei P50 Pro (93,78%), iQOO Neo7 Racing Edition (92,84%), Vivo X90 Pro+ (92,62%), Xiaomi 13 (92,42%), Samsung Galaxy S23 Ultra (92,38%), Iqoo 11 Pro (91,05%).