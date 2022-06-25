Многого ждать не стоит: раскрыты подробности о грядущих смартфонах Samsung Galaxy S23

Ранее появились первые слухи о том, что какая-то модель серии Samsung Galaxy S23, потенциально S23 Ultra, будет оснащена камерой под дисплеем. Даже известный инсайдер Ice Universe утверждал, что Galaxy S23 может получить такую фронталку.

Теперь же сообщается, что Samsung могла решить не устанавливать подэкранную камеру в смартфоны из-за того, что технология пока не совсем соответствует требованиям для серийных устройств. Для компании было бы большим риском отгрузить сотни тысяч телефонов Galaxy S23, а затем получить множество жалоб на некачественную работу камеры. Поэтому действительно разумнее продолжить тестирования.