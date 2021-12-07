Мобильное подразделение Samsung перестало существовать как самостоятельная единица

Таким образом, у Samsung больше нет отдельного подразделения для мобильного бизнеса. SET включает в себя смартфоны, телевизоры и бытовую технику. Подразделение будет возглавлять один CEO — Чон Хи Хан (Jong-Hee Han). Ранее он возглавлял телевизионный бизнес компании (Visual Display).

Компания рассчитывает, что эти изменения улучшат взаимодействие между различными подразделениями Samsung Group. В рамках реорганизации были произведены и другие кадровые перестановки. Отразится ли это на продуктах Samsung, пока неясно.