Мобильное подразделение Samsung перестало существовать как самостоятельная единица

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Мобильное подразделение Samsung перестало существовать как самостоятельная единицаВ компании перестановки
Samsung Electronics объявила о значительных изменениях в организационной структуре компании. Раньше у неё было три подразделения — Consumer Electronics, Device Solutions и Mobile & IT. Теперь же подразделения Consumer Electronics и Mobile & IT слили в одно под названием SET.
Таким образом, у Samsung больше нет отдельного подразделения для мобильного бизнеса. SET включает в себя смартфоны, телевизоры и бытовую технику. Подразделение будет возглавлять один CEO — Чон Хи Хан (Jong-Hee Han). Ранее он возглавлял телевизионный бизнес компании (Visual Display).
Компания рассчитывает, что эти изменения улучшат взаимодействие между различными подразделениями Samsung Group. В рамках реорганизации были произведены и другие кадровые перестановки. Отразится ли это на продуктах Samsung, пока неясно.
Источник: Sammobile