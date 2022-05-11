Мобильный оператор передаст ваше место местоположение по GPS при вызове экстренных служб

Ранее AT&T направлял вызовы на основе местоположения сотовой вышки, которая принимала сигнал вызова, в радиусе до 16 км.

Как отмечает Fierce Wireless, компания AT&T не будет использовать эту функцию для отслеживания местоположения мобильных устройств и что она включается только при звонке в службу 911. Представитель AT&T уточнил изданию, что информацию о вашем местоположении получат только диспетчеры в центре обработки вызовов.

На данный момент функция запущена лишь в некоторых регионах США. Осталось дождаться подобной технологии и в России.