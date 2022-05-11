Мобильный оператор передаст ваше место местоположение по GPS при вызове экстренных служб

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Мобильный оператор передаст ваше место местоположение по GPS при вызове экстренных службПока лишь в США
Компания AT&T заявила, что она стала первым оператором связи, развернувшим маршрутизацию вызовов 911 через GPS. Как сообщается в пресс-релизе AT&T, эта функция позволит оператору определять местоположение в пределах 50 метров от места, где был сделан вызов.
Ранее AT&T направлял вызовы на основе местоположения сотовой вышки, которая принимала сигнал вызова, в радиусе до 16 км.
Как отмечает Fierce Wireless, компания AT&T не будет использовать эту функцию для отслеживания местоположения мобильных устройств и что она включается только при звонке в службу 911. Представитель AT&T уточнил изданию, что информацию о вашем местоположении получат только диспетчеры в центре обработки вызовов.
На данный момент функция запущена лишь в некоторых регионах США. Осталось дождаться подобной технологии и в России.
Источник:The Verge
Автор:Максим МногословныйТеги:
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