Мобильный процессор Google Tensor собственной разработки выйдет лишь в 2025 году

Чип следующего поколения будет выпущен к 2025 году и будет основан на 3-нанометровом технологическом процессе TSMC. Хотя Google продолжит сотрудничать с Samsung при разработке Tensor в следующем году, она уже потихоньку заменяет компоненты Samsung собственными разработками.

В отчете также упоминается об отмене нескольких чипов Tensor за последние два года и подчеркиваются проблемы координации работы между США и Индией, где базируется большинство инженеров Google по Tensor.