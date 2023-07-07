Мобильный процессор Google Tensor собственной разработки выйдет лишь в 2025 году

Мобильный процессор Google Tensor собственной разработки выйдет лишь в 2025 годуА передан TSMC
Согласно новому отчету, компания Google хочет заменить Samsung на TSMC для разработки собственного процессора Tensor G5. Первоначально запланированный к выпуску в 2024 году, чип под кодовым названием «Redondo» нарушил сроки производства и теперь передан TSMC для тестирования.
Чип следующего поколения будет выпущен к 2025 году и будет основан на 3-нанометровом технологическом процессе TSMC. Хотя Google продолжит сотрудничать с Samsung при разработке Tensor в следующем году, она уже потихоньку заменяет компоненты Samsung собственными разработками.
В отчете также упоминается об отмене нескольких чипов Tensor за последние два года и подчеркиваются проблемы координации работы между США и Индией, где базируется большинство инженеров Google по Tensor.