Модуль камеры складного OnePlus Open займет половину телефона: новые рендеры

OnePlus сделала выбор в пользу более широкого внешнего экрана. Телефон кажется больше, чем, например, Oppo Find N2, и отличается закругленными углами и меньшими рамками.

Модуль камеры также претерпел изменения, если сравнивать с ранними слитыми прототипами: крупная задняя камера содержит три больших датчика, включая перископическую телефотокамеру. Кроме того, под маркировкой "H" расположен новый датчик, возможно, ToF или LiDAR.