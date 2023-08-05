Модуль камеры складного OnePlus Open займет половину телефона: новые рендеры

Модуль камеры складного OnePlus Open займет половину телефона: новые рендерыИ возможные характеристики
Поклонники компании OnePlus с нетерпением ждут долгожданной презентации OnePlus Open, первого в истории компании складного смартфона. Надежные инсайдеры Smartprix показали свежие рендеры устройства. В первую очередь в глаза бросается огромный модуль камеры.
OnePlus сделала выбор в пользу более широкого внешнего экрана. Телефон кажется больше, чем, например, Oppo Find N2, и отличается закругленными углами и меньшими рамками.
Модуль камеры также претерпел изменения, если сравнивать с ранними слитыми прототипами: крупная задняя камера содержит три больших датчика, включая перископическую телефотокамеру. Кроме того, под маркировкой "H" расположен новый датчик, возможно, ToF или LiDAR.
Среди других изменений - смещение селфи-камеры в правый угол, закругленный профиль шарнирной части внешней рамки и более элегантный логотип «H», заменивший клеймо Hasselblad.
Что касается технических характеристик, то OnePlus Open, по слухам, получит 7,8-дюймовый складной внутренний дисплей, 6,3-дюймовый внешний экран, процессор Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя и аккумулятор емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.
Первоначально планировалось, что OnePlus Open выйдет на рынок 29 августа, но в связи с непредвиденными обстоятельствами презентацию отложили.