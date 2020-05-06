Модуль NFC на телефонах разрешили использовать для зарядки беспроводных наушников

Речь идёт о стандарте беспроводной зарядки WLC (Wireless Charging Specification). Его уже приняла и одобрила глобальная ассоциация NFC Forum. Данная технология позволяет заряжать носимые устройства через NFC.

Почему носимые устройства? Потому что они, как правило, имеют более низкое энергопотребление. А новый стандарт пока не может выдавать мощности больше чем 1 Вт. Возможно, в будущем порог будет увеличен. До тех пор же использовать NFC для зарядки смартфонов не получится.

Зато WLC позволит производителям беспроводных наушников, фитнес-браслетов и др. устройств отказаться от иных технологий беспроводной зарядки. С помощью этого можно будет освободить дополнительное место, например, для аккумуляторов большего размера.