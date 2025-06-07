Модульный дизайн, простой ремонт, €549: в Сеть утекли подробности Fairphone 6

Опубликовано 07 июня 2025, 07:301 мин.
Модульный дизайн, простой ремонт, €549: в Сеть утекли подробности Fairphone 6Для любителей «покопаться»
В сеть утекли первые изображения и подробности о новом смартфоне Fairphone 6 — одном из самых «экологичных и ремонтопригодных» устройств на рынке. Компания продолжает придерживаться идеи модульного дизайна, сделав аппарат ещё более удобным для самостоятельного ремонта.
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Смартфон получит обновлённый внешний вид: узкие рамки вокруг экрана, плоский корпус и заднюю панель с двумя цветами. Камер будет две — основная и сверхширокоугольная, без телеобъектива. Важная особенность — возможность легко заменить селфи-камеру, задние камеры, порт USB-C и аккумулятор без обращения в сервис.
Fairphone 6 появится в чёрном, белом и зелёном цветах. Ожидается версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Стартовая цена составит около 549 евро.