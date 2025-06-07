Модульный дизайн, простой ремонт, €549: в Сеть утекли подробности Fairphone 6

Смартфон получит обновлённый внешний вид: узкие рамки вокруг экрана, плоский корпус и заднюю панель с двумя цветами. Камер будет две — основная и сверхширокоугольная, без телеобъектива. Важная особенность — возможность легко заменить селфи-камеру, задние камеры, порт USB-C и аккумулятор без обращения в сервис.

Fairphone 6 появится в чёрном, белом и зелёном цветах. Ожидается версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Стартовая цена составит около 549 евро.