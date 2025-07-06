Модульный смартфон Fairphone 6 получил высшую оценку за ремонтопригодность

Однако в этот раз аккумулятор стал мягким и более тонким. Он фиксируется пятью винтами, что немного усложняет замену, но делает телефон тоньше. При этом ни одна часть телефона не приклеена — всё крепится винтами, что упрощает разборку и ремонт.

Из-за отсутствия герметиков у телефона более низкий уровень защиты от воды и пыли — IP55, что ниже, чем у других современных смартфонов. Но зато его можно разобрать и починить дома с помощью обычной отвертки.

Fairphone 6 не претендует на звание флагмана: у него простой экран, 8 ГБ оперативной памяти и медленный USB-порт. Однако это сделано намеренно, чтобы устройство работало дольше и было максимально экологичным.