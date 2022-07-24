Могут ли быть вирусы в новом смартфоне

По словам эксперта, современные вредоносные программы умеют хорошо «прятаться». Они могут даже скрыть иконку или притвориться нормальным приложением. Что касается вирусов в новых смартфонах, то они могут попасть туда на любом из звеньев цепочки поставок. При этом самостоятельно определить, что с устройством что-то не так, может быть довольно сложно. Можно воспользоваться антивирусом.

«При этом нужно понимать, что во многих случаях ни перезагрузка, ни откат до заводских настроек проблему наличия вредоноса на устройстве не решат», — отметил Чебышев.