Телефоны
Сегодня в 12:37
1 мин.

Могут ли преступники взломать сканер отпечатков пальцев на вашем телефоне

Насколько надёжна технология
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, действительно ли безопасна аутентификация по отпечатку пальца.
Могут ли преступники взломать сканер отпечатков пальцев на вашем телефоне

Специалисты пояснили, что у метода есть два типа ошибок: у кого-то могут оказаться биометрические данные, похожие на ваши; система может не «узнать» владельца. В первом случае говорят о коэффициенте ложного пропуска, а во втором — коэффициенте ложного отказа. Роскачество привело таблицу этих коэффициентов для разных биометрических систем.

Могут ли преступники взломать сканер отпечатков пальцев на вашем телефоне

Специалисты рассказали, что смартфон распознаёт не сам палец, а цифровой код с датчика, который задаётся отпечатком. Поэтому достаточно добыть код, чтобы взломать телефон. Раньше сканеры обманывали, например, муляжами, но сейчас технология развивается.

Впрочем, обмануть сканер с помощью копии или цифрового сканирования отпечатка пальцев всё-таки можно. Это делает нейросеть DeepMasterPrints.

Несмотря на то, что Touch ID и аналоги устойчивыми к взлому, эксперты советуют использовать резервный пароль. При этом отмечается, что мошенники вряд ли будут вкладывать бюджет целого региона, чтобы проникнуть к кому-то в устройство.

Новости партнеров
Новости партнеров