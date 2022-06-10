Могут ли преступники взломать сканер отпечатков пальцев на вашем телефоне

Специалисты рассказали, что смартфон распознаёт не сам палец, а цифровой код с датчика, который задаётся отпечатком. Поэтому достаточно добыть код, чтобы взломать телефон. Раньше сканеры обманывали, например, муляжами, но сейчас технология развивается.

Впрочем, обмануть сканер с помощью копии или цифрового сканирования отпечатка пальцев всё-таки можно. Это делает нейросеть DeepMasterPrints.

Несмотря на то, что Touch ID и аналоги устойчивыми к взлому, эксперты советуют использовать резервный пароль. При этом отмечается, что мошенники вряд ли будут вкладывать бюджет целого региона, чтобы проникнуть к кому-то в устройство.