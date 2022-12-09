Могут повторить: Xiaomi вернёт водозащиту в флагман 13 Pro

12:37, 09 декабря 2022
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Могут повторить: Xiaomi вернёт водозащиту в флагман 13 ProВпервые после 11 Pro
Xiaomi 13 Pro должен поступить в продажу уже в ближайшее воскресенье, 11 декабря. Сегодня стало известно, что смартфон получит официальную классификацию степени защиты от воды и пыли IP. У Xiaomi не так много телефонов с этой фишкой. Из флагманов Pro последним таким был Mi 11 Pro.
Фото: GSMArena
То есть в Mi 12 Pro водозащиты не было. Она была только у Xiaomi 12S Ultra — IP68. Скорее всего, такой же рейтинг будет у Xiaomi 13 Pro.
Помимо этого, камера смартфона сможет делать фотографии во всех условиях, включая режим съёмки звёздной неба, отсутствующий в Xiaomi 12 Pro.