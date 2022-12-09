Могут повторить: Xiaomi вернёт водозащиту в флагман 13 Pro

То есть в Mi 12 Pro водозащиты не было. Она была только у Xiaomi 12S Ultra — IP68. Скорее всего, такой же рейтинг будет у Xiaomi 13 Pro.

Помимо этого, камера смартфона сможет делать фотографии во всех условиях, включая режим съёмки звёздной неба, отсутствующий в Xiaomi 12 Pro.