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Сегодня 18:55

«Молодёжный» смартфон от Xiaomi научили менять небо на фотографиях

Mi CC9
Ещё одна новость про смартфоны новой линейки Xiaomi и для молодёжи, и просто для любителей фотографироваться. Теперь выяснилось, что Xiaomi Mi CC9 умеет менять небо на снимках.

Генеральный директор компании Лей Цзунь (Lei Jun) заявил, что Mi CC9 станет первым смартфоном Xiaomi с новой функцией редактирования фотографий — заменой неба. Она позволит сделать снимок более красочным, разместив на нём голубое небо с красивыми облачками вместо серых туч. Работу опции обеспечивает система искусственного интеллекта, точно определяющая границы неба на фото, а также задний и передний планы.

Информация о тестировании новой функции появилась ещё в мае. Теперь гендиректор сообщил, что тестирование прошло успешно. Демонстрацию опцию мы, судя по всему, увидим уже 2 июля во время официальной презентации.

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