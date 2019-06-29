«Молодёжный» смартфон от Xiaomi научили менять небо на фотографиях

Генеральный директор компании Лей Цзунь (Lei Jun) заявил, что Mi CC9 станет первым смартфоном Xiaomi с новой функцией редактирования фотографий — заменой неба. Она позволит сделать снимок более красочным, разместив на нём голубое небо с красивыми облачками вместо серых туч. Работу опции обеспечивает система искусственного интеллекта, точно определяющая границы неба на фото, а также задний и передний планы.

Информация о тестировании новой функции появилась ещё в мае. Теперь гендиректор сообщил, что тестирование прошло успешно. Демонстрацию опцию мы, судя по всему, увидим уже 2 июля во время официальной презентации.