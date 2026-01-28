Мороз убивает розетки? Эксперт объяснил, защитить технику зимой от поломок

В холодное время года также возрастает нагрузка на электросеть. При низких температурах устройствам требуется больше энергии для запуска, а напряжение в сети может «проседать». Поэтому желательно не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно если электроснабжение нестабильно.

Жителям северных регионов стоит уделить особое внимание защите от скачков напряжения и кратковременных отключений. Даже короткий сбой может привести к остановке техники или потере данных. Для важного оборудования эксперт советует использовать источники бесперебойного питания (ИБП).