Мощь Redmi K70 раскрыта: бенчмарк Geekbench показывает прирост производительности

Мощь Redmi K70 раскрыта: бенчмарк Geekbench показывает прирост производительностиПока даже анонса не было
Предполагаемый Redmi K70 только что появился на сцене Geekbench и привлек к себе внимание обзором производительности. Обладая еще не вышедшим чипсетом Dimensity 8300, эта модель получила впечатляющие 1248 баллов в одноядерном тесте и 4177 баллов в многоядерном тесте.
Утечка раскрывает информацию об Android 14, быстродействующем процессоре с частотой 3,35 ГГц и мощном GPU Mali-G615 MC6.
Ранее в преддверии анонса нового флагманского смартфона Redmi K70, Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, обратился к поклонникам с обнадеживающими новостями. В своем обращении в социальной сети Weibo он предложил обсудить возможность увеличения производственных планов и заказов на новинку, чтобы избежать дефицита на рынке. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь также выразил свою поддержку Redmi K70, обещая, что компания сделает все возможное, чтобы каждый желающий смог приобрести этот смартфон.