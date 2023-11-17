Мощь Redmi K70 раскрыта: бенчмарк Geekbench показывает прирост производительности

Ранее в преддверии анонса нового флагманского смартфона Redmi K70, Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, обратился к поклонникам с обнадеживающими новостями. В своем обращении в социальной сети Weibo он предложил обсудить возможность увеличения производственных планов и заказов на новинку, чтобы избежать дефицита на рынке. Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь также выразил свою поддержку Redmi K70, обещая, что компания сделает все возможное, чтобы каждый желающий смог приобрести этот смартфон.