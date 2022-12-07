Мошенники могут перехватывать ваши звонки и СМС: как защититься

Существует несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и SMS-сообщениям, объяснил в беседе специалист. К примеру, прослушивание вашего телефона путем перехвата и расшифровки GSM-трафика. К счастью, сделать это не так просто – требуется несколько инструментов.

Кроме того, “плохие люди” могут получить доступ к сети GSM через поддельную базовую станцию, как объяснил специалист, это широко используется. Он подчеркнул, что мошенники редко используют уязвимость протокола SS7, доступ к которому они могут получить от операторов.

Степанов настоятельно рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию. А “если есть выбор, то в качестве второго фактора аутентификации всегда выбирать не SMS, а пуш-уведомления или пользоваться приложением для создания кодов двухэтапной аутентификации, особенно для банковских приложений”, – передает агентство слова эксперта.