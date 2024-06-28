Мошенников научились определять по тому, как жертвы держат свои телефоны

Ирвин подчеркнул важность адаптации к "меняющимся тактикам мошенничества", включая использование мошенниками искусственного интеллекта. Признавая снижение уровня банковского мошенничества в Австралии по сравнению с другими регионами, он подчеркнул, что банкам необходимо сочетать "скорость и удобство с повышенными мерами безопасности".

Он охарактеризовал подход своего банка, как "лучшую систему сигнализации против финансового мошенничества".

Ее эффективность еще предстоит проверить австралийским гражданам.