Мошенников научились определять по тому, как жертвы держат свои телефоны

Опубликовано 28 июня 2024, 03:45
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Мошенников научились определять по тому, как жертвы держат свои телефоныАвстралийский банк внедряет передовые новые меры безопасности
National Australia Bank (NAB) усилил защиту от мошенничества, внедряя биометрические технологии для отслеживания того, как "клиенты взаимодействуют со своими устройствами". По словам гендиректора Эндрю Ирвина, NAB внедрил новые инструменты, анализирующие данные, такие как угол, под которым клиенты держат телефон, и характер нажатия клавиш. Эти меры направлены на выявление необычного поведения, которое может свидетельствовать о мошеннических действиях.
Ирвин подчеркнул важность адаптации к "меняющимся тактикам мошенничества", включая использование мошенниками искусственного интеллекта. Признавая снижение уровня банковского мошенничества в Австралии по сравнению с другими регионами, он подчеркнул, что банкам необходимо сочетать "скорость и удобство с повышенными мерами безопасности".
Он охарактеризовал подход своего банка, как "лучшую систему сигнализации против финансового мошенничества".
Ее эффективность еще предстоит проверить австралийским гражданам.