Мощнее Apple A18 Pro: в сеть слили результаты процессора MediaTek Dimensity 9400 в Geekbench 6

Внезапно, детище MediaTek оказалось мощнее Apple A18 Pro в многозадачном режиме. При этом данный чипсет планируется представить лишь в следующем месяце. По слухам он будет установлен в Oppo Find X8.

Dimensity 9400 обладает одним высокопроизводительным ядром Cortex-X5 с частотой до 3.63 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 до 2.80 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A725 до 2.1 ГГц.