Мощнее Apple A18 Pro: в сеть слили результаты процессора MediaTek Dimensity 9400 в Geekbench 6

Мощнее Apple A18 Pro: в сеть слили результаты процессора MediaTek Dimensity 9400 в Geekbench 6Впечатляющий результат
Внезапно, детище MediaTek оказалось мощнее Apple A18 Pro в многозадачном режиме. При этом данный чипсет планируется представить лишь в следующем месяце. По слухам он будет установлен в Oppo Find X8.
Dimensity 9400 обладает одним высокопроизводительным ядром Cortex-X5 с частотой до 3.63 ГГц, тремя ядрами Cortex-X4 до 2.80 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A725 до 2.1 ГГц.
Интересно, что в конфигурации чипа снова отсутствуют энергоэффективные ядра, как и в прошлогоднем Dimensity 9300, который принес MediaTek более $1 млрд дохода в 2023 году.
Стиот отметить, что в тесте Geekbench 6 смартфон Oppo Find X8 набрал 8833 балла в многозадачном режиме, обойдя Apple A18 Pro, который получил 8492 балла. Однако в однопоточном режиме ситуация обратная: здесь A18 Pro лидирует с результатом 3409 против 2889 у Dimensity 9400.