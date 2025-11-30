Мощнейшие флагманы Huawei, Apple и Xiaomi проверили на прочность

Сначала смартфоны сбрасывали с высоты 1 метр на дерево, мрамор, гранит и булыжник — ни один из них не получил повреждений.

При падении с 1,5 метра ситуация изменилась: у iPhone 17 Pro Max треснуло стекло Ceramic Shield, а у Xiaomi 17 Pro Max появился битый пиксель на стекле камеры. Huawei Mate 80 Pro Max остался цел.

На высоте 2 метра Xiaomi 17 Pro Max полностью разбил заднюю крышку, пострадал и внутренний экран — он выбыл первым. Huawei, благодаря металлическому корпусу и стеклу Kunlun второго поколения, снова не получил видимых повреждений.