Мощнейший смартфон Red Magic 9S Pro покинет Китай 16 июля

Среди ключевых особенностей Red Magic 9S Pro можно выделить то, что он является первым в мире смартфоном, оснащенным разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3+. Этот вариант чипсета предлагает CPU Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц и GPU Adreno 750 с тактовой частотой 1 ГГц, что значительно повышает производительность по сравнению со стандартными конфигурациями.

Кроме того, Nubia подчеркивает, что устройство обеспечивает "настоящий полноэкранный эффект" благодаря расположенной под дисплеем селфи-камере.

В то время как стартовая цена Red Magic 9S Pro в Китае составляет около 3800 юаней ($550) за базовую модель (12/256 ГБ), мировая цена, как ожидается, будет начинаться от $649/€649.