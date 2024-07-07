Мощнейший смартфон Red Magic 9S Pro покинет Китай 16 июля

Опубликовано 07 июля 2024, 19:02
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Мощнейший смартфон Red Magic 9S Pro покинет Китай 16 июляSnapdragon 8 Gen 3+ и камера под дисплеем
Nubia объявила о глобальном дебюте своей серии Red Magic 9S Pro после недавнего запуска в Китае. Линейка, выпуск которой запланирован на 16 июля, включает два варианта: Pro+ с быстрой зарядкой 165 Вт и оперативной памятью до 24 ГБ, а также Pro с проводной зарядкой 80 Вт.
Среди ключевых особенностей Red Magic 9S Pro можно выделить то, что он является первым в мире смартфоном, оснащенным разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3+. Этот вариант чипсета предлагает CPU Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц и GPU Adreno 750 с тактовой частотой 1 ГГц, что значительно повышает производительность по сравнению со стандартными конфигурациями.
Кроме того, Nubia подчеркивает, что устройство обеспечивает "настоящий полноэкранный эффект" благодаря расположенной под дисплеем селфи-камере.
В то время как стартовая цена Red Magic 9S Pro в Китае составляет около 3800 юаней ($550) за базовую модель (12/256 ГБ), мировая цена, как ожидается, будет начинаться от $649/€649.