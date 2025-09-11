Мощнейший Snapdragon 8 и 7 000 мАч: в Сеть попали характеристики Xiaomi 16

Согласно источнику, устройство получит 6,3-дюймовый LTPO OLED экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Основная камера будет тройной: 50 МП основной сенсор OmniVision, 50 МП сверхширокоугольный и 50 МП телефото с сенсором Samsung ISOCELL JN5. Для селфи предусмотрена 32 МП фронтальная камера.

Смартфон работает на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён аккумулятором на 7 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Также устройство имеет степень защиты IP68/IP69, ультразвуковой датчик отпечатка в экране и будет сразу работать на HyperOS 3.

Пока неизвестно, насколько достоверны эти данные. Но официальная презентация серии 16 ожидается уже через две-три недели.