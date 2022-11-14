Мощные смартфоны OnePlus и Oppo сравнили по скорости работы в системе

Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил по скорости запуска игр и приложений Oppo Reno 8 Pro (12 ГБ ОЗУ, Dimensity 8100) и OnePlus 10T (12 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8+ Gen 1). Очевидно, что гораздо мощнее за счёт процессора будет смартфон OnePlus 10T, но насколько?

Как ни странно, игра Asphalt 9 открылась быстрее на Oppo Reno 8 Pro с Dimensity 8100. Скорее всего, это связано с лучшей оптимизацией этой игры. А вот в Call of Duty быстрее уже был OnePlus 10T.