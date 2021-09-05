Мощные смартфоны среднего класса Realme 9 выйдут до конца 2021 года

Директор по маркетингу Realme сообщил, что компания расскажет подробности о серии Realme 9 во время мероприятия 9 сентября.

Пока о серии Realme 9 почти ничего не известно, но можно предположить, что она будет включать в себя Realme 9 и Realme 9 Pro, а также некоторые дополнительные модели. Запуск линейки должен быть интересным, так как её предшественник — Realme 8 — в своё время стал очень любопытным продуктом. Именно в Realme 8 появился AMOLED дисплей в стандартной модели, а также 108- Мп камера в Pro-модели (это было в новинку для смартфонов среднего класса). При этом стоимость Realme 8 Pro составила около 20 тысяч рупий (около 20 тысяч рублей).