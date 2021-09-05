Мощные смартфоны среднего класса Realme 9 выйдут до конца 2021 года

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Мощные смартфоны среднего класса Realme 9 выйдут до конца 2021 годаМогут предложить интересные характеристики
Компания Realme объявила, что действительно разрабатывает серию Realme 9. Это будут производительные модели среднего класса.
Директор по маркетингу Realme сообщил, что компания расскажет подробности о серии Realme 9 во время мероприятия 9 сентября.
Пока о серии Realme 9 почти ничего не известно, но можно предположить, что она будет включать в себя Realme 9 и Realme 9 Pro, а также некоторые дополнительные модели. Запуск линейки должен быть интересным, так как её предшественник — Realme 8 — в своё время стал очень любопытным продуктом. Именно в Realme 8 появился AMOLED дисплей в стандартной модели, а также 108- Мп камера в Pro-модели (это было в новинку для смартфонов среднего класса). При этом стоимость Realme 8 Pro составила около 20 тысяч рупий (около 20 тысяч рублей).