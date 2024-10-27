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Опубликовано 27 октября 2024, 22:43
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Мощный флагман на горизонте: в Сеть попали подробности Realme GT 7 Pro

В преддверии запуска
Realme готовится к запуску своего флагмана GT 7 Pro уже 4 ноября, пишут СМИ. Так, недавние утечки раскрыли его основные характеристики.
Мощный флагман на горизонте: в Сеть попали подробности Realme GT 7 Pro

© realme

Основные характеристики (согласно TENAA):

  • Дисплей: 6,78-дюймовый Samsung Eco² OLED Plus с разрешением 2780×1264 пикселей, адаптивной частотой обновления 1−120 Гц, пиковой яркостью 6 000 нит и ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев внутри дисплея.

  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

  • Оперативная память: 8ГБ/12ГБ/16ГБ/24ГБ

  • Основная память: 128GB/256GB/512GB/1TB

  • Аккумулятор: 6 500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт Задняя камера: 50 Мп основной сенсор + 8 Мп сверхширокоугольный + 50 Мп перископный телеобъектив (3-кратный оптический зум)

  • Фронтальная камера: 16 МП Программное обеспечение: Android 15 с оболочкой Realme UI 6