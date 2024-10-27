Мощный флагман на горизонте: в Сеть попали подробности Realme GT 7 Pro

В преддверии запуска

Realme готовится к запуску своего флагмана GT 7 Pro уже 4 ноября, пишут СМИ. Так, недавние утечки раскрыли его основные характеристики.