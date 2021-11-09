Мощный игровой смартфон Motorola полностью рассекречен до анонса

Информацией поделился инсайдер TechnikNews. Он утверждает, что Motorola Edge 30 Ultra получит 6,67-дюймовый OLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц. У экрана есть HDR10+ сертификация. Смартфон будет работать под управлением Android 12 из коробки.

В качестве аппаратной основы для него выступит процессор Qualcomm SM8450, это, вероятнее всего, ещё не анонсированный Snapdragon 898. У смартфона будет четыре камеры: селфи на 60 Мп, основная на 50 Мп и дополнительные на 50 Мп (ультраширик) и 2 Мп (датчик глубины). У основной камеры будет оптическая стабилизация изображения.

Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 68-Вт зарядки. Смартфон сможет зарядиться до 50% менее чем за 15 минут и полностью — за 35 минут.

Motorola Edge 30 Ultra может выйти в Китае под именем Moto Edge X в следующем месяце. Чуть позже состоится глобальный запуск.