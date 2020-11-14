Московский ЦУМ оштрафуют из-за очереди за iPhone

Как говорит главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин, в очередь за айфонами встали несколько десятков человек. При этом все они не соблюдали дистанцию, кто-то был без масок и перчаток. А магазин на это не реагировал.

Из-за этого составили административный протокол. ЦУМ хотят оштрафовать на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей. В случае если окажется, что был причинён вред здоровью людей, ЦУМ могут закрыть на 90 дней.

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