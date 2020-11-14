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Московский ЦУМ оштрафуют из-за очереди за iPhone
Люди в ней не соблюдали дистанцию
На днях в России начались продажи новых моделей iPhone 12 — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. За новыми смартфонами по традиции выстроились очереди. Из-за них московскому ЦУМу грозит штраф или даже временное закрытие.
Как говорит главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин, в очередь за айфонами встали несколько десятков человек. При этом все они не соблюдали дистанцию, кто-то был без масок и перчаток. А магазин на это не реагировал.
Из-за этого составили административный протокол. ЦУМ хотят оштрафовать на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей. В случае если окажется, что был причинён вред здоровью людей, ЦУМ могут закрыть на 90 дней.
Для оформления использовано фото Александра Побыванца