Опубликовано 13 сентября 2025, 14:15
1 мин.

Moto G 2026 и Moto G Play 2026: утечка рендеров и характеристик

В сеть попали изображения и характеристики будущих смартфонов Moto G 2026 и Moto G Play 2026, которые, как пишут СМИ, ориентированы на рынок Северной Америки.
Moto G 2026 получит 6,7-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 3. Основная камера — 50 МП + сенсор Macro Vision, фронтальная — 32 МП. За работу отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора — 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 30 Вт.

По сравнению с моделью 2025 года улучшились селфи-камера и ёмкость батареи (+200 мА·ч).

Moto G Play 2026 — упрощённая версия той же модели. Здесь всего 64 ГБ памяти, основная камера на 32 МП, фронтальная на 8 МП и зарядка 18 Вт.

Обе новинки будут работать на Android 16 «из коробки».

Точная дата релиза пока неизвестна, но ожидается, что смартфоны выйдут не позднее января 2026 года.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
