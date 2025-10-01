Телефоны
Опубликовано 01 октября 2025, 19:51
1 мин.

Moto X70 Air выйдет за пределами Китая под видом Motorola Edge 70

В новых цветах
Motorola показала тизер нового тонкого смартфона Moto X70 Air для китайского рынка. Недавняя утечка раскрыла, что глобально модель может выйти под названием Motorola Edge 70. Снимки показывают телефон в двух новых цветах Gadget Gray и Lily Pad.
Moto X70 Air выйдет за пределами Китая под видом Motorola Edge 70

© Motorola

В обоих вариантах есть цветные акценты — кольца вокруг камер и кнопка Moto AI. Зеленый с оранжевым акцентом совпадает с тизером X70 Air. Ранее инсайдер Evan Blass показал темно-зеленую версию с салатовой подсветкой, возможно, это третий вариант смартфона.

© Ytechb

Смартфон получит 50 МП основную камеру с оптической стабилизацией и пикселями 1,0 мкм, а также 120° ультраширокий объектив. Динамики поддерживают Dolby Atmos.

Пока точной даты глобального запуска нет.