Moto X70 Air выйдет за пределами Китая под видом Motorola Edge 70

Опубликовано 01 октября 2025, 19:511 мин.
Moto X70 Air выйдет за пределами Китая под видом Motorola Edge 70В новых цветах
Motorola показала тизер нового тонкого смартфона Moto X70 Air для китайского рынка. Недавняя утечка раскрыла, что глобально модель может выйти под названием Motorola Edge 70. Снимки показывают телефон в двух новых цветах Gadget Gray и Lily Pad.
© Motorola
В обоих вариантах есть цветные акценты — кольца вокруг камер и кнопка Moto AI. Зеленый с оранжевым акцентом совпадает с тизером X70 Air. Ранее инсайдер Evan Blass показал темно-зеленую версию с салатовой подсветкой, возможно, это третий вариант смартфона.
Смартфон получит 50 МП основную камеру с оптической стабилизацией и пикселями 1,0 мкм, а также 120° ультраширокий объектив. Динамики поддерживают Dolby Atmos.
Пока точной даты глобального запуска нет.