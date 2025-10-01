Moto X70 Air выйдет за пределами Китая под видом Motorola Edge 70

В обоих вариантах есть цветные акценты — кольца вокруг камер и кнопка Moto AI. Зеленый с оранжевым акцентом совпадает с тизером X70 Air. Ранее инсайдер Evan Blass показал темно-зеленую версию с салатовой подсветкой, возможно, это третий вариант смартфона.